Штаб ООС: Боевики стреляли из гранатометов. Без потерь

За минувшие сутки, 13 февраля, боевики дважды открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи Водяного на Приазовье и Старогнатовки. Боевики стреляли из подствольных гранатометов.



«На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников не было», — говорится в сообщении.



О фактах нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.