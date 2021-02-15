«ЛНР» ввела уголовную ответственность за «фейки» о коронавирусе

Группировка «ЛНР» ввела уголовную ответственность за «публичное распространение заведомо ложной информации и усиления ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил».



Такие изменения в «уголовный кодекс» принял «народный совет ЛНР» из-за ситуации с коронавирусом, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Так, «УК ЛНР» дополняется статьями 246 (прим 1) и 246 (прим 2), устанавливающими уголовную ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также за публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей по неосторожности причинение вреда здоровью либо смерть человека или иные тяжкие последствия».



Сепаратисты заявили, что вводят такие меры с целью «предотвращения провокационных угроз, попыток накалить социальную обстановку с целью дискредитировать и подорвать авторитет государственной власти».

Кроме того, усилены санкции действующей редакции статьи 291 «УК ЛНР» — за «умышленные действия, связанные с нарушением санитарно-эпидемических правил и направленные на создание угрозы массового заболевания и отравления людей».



Кроме того, статья 291 дополняется новой частью, предусматривающей повышенную ответственность в случае, если рассматриваемые деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более человек.



Помимо этого, «законом предусматриваются корреспондирующие изменения в статью 154 уголовно-процессуального кодекса ЛНР в части, касающейся отнесения подследственности по указанным категориям уголовных дел к компетенции следователей органов внутренних дел».



В «ЛНР» подчеркивают, что приняли «закон», чтобы унифицировать свое «законодательство» с российским.



В сообщении не уточняется, какой именно будет уголовная отнесенность по указанным выше статьям «кодекса». Также авторы не пояснили, что именно считают ложной информации о коронавирусе.