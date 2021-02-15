В Донецке продают ночной клуб и ресторан за миллион долларов. «Новости Донбасса» поговорили с владельцем

В неподконтрольном Украине Донецке были выставлены на продажу ночной клуб «Лица» и ресторан «Дом Синоптиков». Соответствующее объявление размещено на Olx.



За оба объекта, которые расположены по адресу проспект Ильича, 89, просят 1 миллион долларов. При этом в описании уточняется, что стоимость двух заведений можно узнать «по запросу» и указан телефон риелтора. Объявление датируется 21 января.



«Лица» и «Дом Синоптиков» были открыты еще задолго до начала военного конфликта в 2014 году. Оба развлекательных заведения работают до сих пор.



Их владельцем через ООО «Элемент» является бизнесмен, бывший депутат Донецкого горсовета от Партии регионов Олег Пахомов.



В телефонном комментарии «Новостям Донбасса» Пахомов подтвердил, что не утратил контроль «Лицами» и «Домом Синоптиков».



На уточняющий вопрос, действительно ли он выставил объекты на продажу, Пахомов сказал: «Я не знаю, там люди занимаются. Я без понятия». Бизнесмен отказался продолжать разговор, сославшись на «занятость».



Кроме того, на Olx есть объявление о продаже гостинично-ресторанного комплекса «Шафран» в Донецке за 999 тысяч долларов. Объявление датируется 10 февраля и указаны номера риелтора из агентства недвижимости «Ренесанс».



Кому на данный момент принадлежит «Шафран», «Новостям Донбасса» выяснить не удалось.



