В Луганске произошел взрыв на газопроводе

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На газораспределительном узле в районе Луганска в районе Малая Вергунка произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



«Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров», — уточняется в сообщении.



Авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм.



Погибших и пострадавших нет. Без газоснабжения остается 95 абонентов в поселке Веселенькое.