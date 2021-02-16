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СБУ сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию

16 февраля 2021, 15:38

СБУ сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию, который, по мнению следователей, «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, у ведомства есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины — часть 1 статьи 111 (государственная измена) и часть 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В СБУ отметили, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария «имеются факты его подрывной деятельности против Украины».

Подчеркивается, что с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы Шарий способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, по версии СБУ, Шарий занимался дискредитацией госполитики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Донбассе для обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжиганию межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

В СБУ подчеркнули, что указанные противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ: «Россия 24», «Россия 1», телеканал министерства обороны РФ «Звезда» и другие.

«Вниманию следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений на российских СМИ», — добавили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к «системной противоправной деятельности Шария», добавили в спецслужбе.

СБУ снабдила публикацию о подозрении Шарию видеороликом с нарезкой его высказываний в эфирах российских каналов и видеоблогах под звуки балалайки.



У Анатолия Шария есть канал на YouTube, на который подписано более 2,4 миллиона пользователей.

Бывший журналист Шарий покинул Украину в 2012, получив статус политического беженца в Европейском Союзе. Сейчас он живет в своем доме в каталонском городке Рода-де-Бара в Испании. СМИ оценили его дом в один миллион евро.

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