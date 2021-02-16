Позволяет исторический статус: Кулеба высказался о дискуссии Леонида Кравчука с «главой ДНР»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук имеет такой статус, который позволяет ему делать больше, чем любому другому должностному лицу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции во вторник.

Он прокомментировал факт участия Крравчука в дискуссии с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным в эфире одного из российских телеканалов.

«Леонид Кравчук является первым президентом Украины. Могу вам сказать, что он очень достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе. Недавно он, кстати, представлял интересы Украины на брифинге Совета Безопасности ООН, где как раз обсуждалось состояние выполнения Минских соглашений. Потому вопросов к нему по принципиальности и патриотичности его позиции быть не может», – подчеркнул Кулеба.

«Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время разных телеэфиров», – добавил глава МИД.

При этом он отметил, что не принимает участия в подобных эфирах.

«Мою позицию по поводу участия в подобных телешоу вы знаете: я не принимаю участия в таких пропагандистских мероприятиях, но еще подчеркну, что сама личность Леонида Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим», – резюмировал Кулеба.

Ток-шоу «Время покажет» вышло в прямом эфире Первого канала днем 15 февраля. Сначала по видеосвязи в студию включился Леонид Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи также есть Денис Пушилин и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в этой связи заявил, что Кравчук «защищает украинские интересы», в том числе в эфирах российских каналов, используя такую площадку для донесения «нашей точки зрения» россиянам. При этом Арестович указал, что Кравчук не знал о параллельном включении Пушилина.

Сам Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным во время выступления на форуме «Украина 30». Слова главы «ДНР» он расценил как намерение интегрировать оккупированные территории в Россию. «Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях», — подчеркнул Кравчук и добавил, что договориться с РФ об урегулировании конфликта на Донбассе «практически невозможно».