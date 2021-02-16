Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Позволяет исторический статус: Кулеба высказался о дискуссии Леонида Кравчука с «главой ДНР»

16 февраля 2021, 20:58

Позволяет исторический статус: Кулеба высказался о дискуссии Леонида Кравчука с «главой ДНР»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук имеет такой статус, который позволяет ему делать больше, чем любому другому должностному лицу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции во вторник.

Он прокомментировал факт участия Крравчука в дискуссии с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным в эфире одного из российских телеканалов.

«Леонид Кравчук является первым президентом Украины. Могу вам сказать, что он очень достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе. Недавно он, кстати, представлял интересы Украины на брифинге Совета Безопасности ООН, где как раз обсуждалось состояние выполнения Минских соглашений. Потому вопросов к нему по принципиальности и патриотичности его позиции быть не может», – подчеркнул Кулеба.

«Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время разных телеэфиров», – добавил глава МИД.

При этом он отметил, что не принимает участия в подобных эфирах.

«Мою позицию по поводу участия в подобных телешоу вы знаете: я не принимаю участия в таких пропагандистских мероприятиях, но еще подчеркну, что сама личность Леонида Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим», – резюмировал Кулеба.

Ток-шоу «Время покажет» вышло в прямом эфире Первого канала днем 15 февраля. Сначала по видеосвязи в студию включился Леонид Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи также есть Денис Пушилин и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в этой связи заявил, что Кравчук «защищает украинские интересы», в том числе в эфирах российских каналов, используя такую площадку для донесения «нашей точки зрения» россиянам. При этом Арестович указал, что Кравчук не знал о параллельном включении Пушилина.

Сам Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным во время выступления на форуме «Украина 30». Слова главы «ДНР» он расценил как намерение интегрировать оккупированные территории в Россию. «Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях», — подчеркнул Кравчук и добавил, что договориться с РФ об урегулировании конфликта на Донбассе «практически невозможно».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

 

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин Леонид Кравчук Дмитрий Кулеба
Организации
Трехсторонняя контактная группа

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 февраля
16:14
В ОРЛО частично не работает связь Vodafone из-за аварии
15:22
На неподконтрольной Донетчине выдали более 655 тысяч «паспортов ДНР» и почти 216 тысяч паспортов РФ
15:15
На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ
14:45
«Прошлись бы они через кладбище к школе 1,5 километра». В Енакиево протестуют против закрытия учебного заведения
10:30
«ДНР» и «ЛНР» обновили данные о заболеваемости коронавирусом
09:55
В Луганске произошел взрыв на газопроводе
23:30
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 февраля
18:04
В Донецке продают ночной клуб и ресторан за миллион долларов. «Новости Донбасса» поговорили с владельцем
14:40
«ЛНР» ввела уголовную ответственность за «фейки» о коронавирусе
09:21
«ДНР» снова пересмотрела стоимость ремонта дворца молодежи «Юность». Смета выросла в разы
все новости
21:17
Цифровые водительские документы в приложении «Дія» приравняли к бумажным
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 февраля
20:58
Позволяет исторический статус: Кулеба высказался о дискуссии Леонида Кравчука с «главой ДНР»
20:41
Вакцинация от ковида в Украине затягивается: могут начать на следующей неделе
20:28
ОПОРА: «Партию Шария» не могут запретить из-за обвинений в адрес ее неофициального лидера
19:52
Главы МИД Украины и Словакии прокомментировали возможный разрыв отношений между ЕС и Россией
19:23
«Скорее жив, чем мертв». Кулеба заявил, что нужно «выжимать максимум» из Минского процесса
19:07
По позициям ООС вновь стрелял снайпер. Без потерь
18:54
Суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы продолжит заседание 16 марта
18:33
Компания Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса в Украине
18:13
Шария вызвали на допрос и объявят в розыск в случае неявки
17:55
Трое жителей Луганской области повторно заразились коронавирусом
все новости
ВИДЕО
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
16 февраля, 13:50
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
15 февраля, 23:30
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция