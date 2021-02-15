Кравчук: Договориться с Россией практически невозможно

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перспектив по продвижению в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе практически нет.



«Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставит, — практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет», — сказал он во время форума «Украина 30»..



Кравчук сообщил, что он принимал участие в эфире российского «Первого канала», во время которого глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о намерении интегрировать оккупированные территории в Россию.



«Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях», — подчеркнул Кравчук.



Он добавил, что Россия продолжает называть себя «посредником» в конфликте, что существенно затрудняет возможность договориться.