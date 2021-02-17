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ОГА пообещала онлайн-сервис для мониторинга экологии Донецкой области

17 февраля 2021, 12:00

ОГА пообещала онлайн-сервис для мониторинга экологии Донецкой области

В этом году в Донецкой области появится официальное онлайн-приложение для мониторинга состояния экологии региона. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил руководитель отдела регуляторной политики и экологической экспертизы при Департаменте экологии Донецкой облгосадминистрации Владислав Алексеев.

«В региональной программе мониторинга предусмотрены различные мероприятия, которые бы расширяли автоматизированную систему мониторинга. В том числе, это smart-приложения и установка дополнительных датчиков [качества воздуха]», — отметил чиновник.

Кроме того, Алексеев добавил, что в этом году в лесах области планируют установить датчики и камеры наблюдения для быстрого выявления пожаров.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко отмечал, что в регионе есть три основные проблемы, для решения которых необходима государственная поддержка: сложная экологическая обстановка, доступ к качественной питьевой воде и восстановление трехуровневой системы медицинской помощи.

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