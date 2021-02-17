В этом году в Донецкой области появится официальное онлайн-приложение для мониторинга состояния экологии региона. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил руководитель отдела регуляторной политики и экологической экспертизы при Департаменте экологии Донецкой облгосадминистрации Владислав Алексеев.



«В региональной программе мониторинга предусмотрены различные мероприятия, которые бы расширяли автоматизированную систему мониторинга. В том числе, это smart-приложения и установка дополнительных датчиков [качества воздуха]», — отметил чиновник.



Кроме того, Алексеев добавил, что в этом году в лесах области планируют установить датчики и камеры наблюдения для быстрого выявления пожаров.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко отмечал, что в регионе есть три основные проблемы, для решения которых необходима государственная поддержка: сложная экологическая обстановка, доступ к качественной питьевой воде и восстановление трехуровневой системы медицинской помощи.