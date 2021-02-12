Кириленко: Донетчина нуждается в госпомощи для решения проблем экологии, водоснабжения и медицины

В Донецкой области есть три основные проблемы, для решения которых необходима государственная поддержка — сложная экологическая обстановка, доступ к качественной питьевой воде и восстановление трёхуровневой системы медицинской помощи. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии — 2030 на тему: «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины».



Почти треть жителей подконтрольной власти территории Донетчины использует воду из канала Северский Донец — Донбасс. Однако из-за изношенности водопровода и порывов потери воды достигают 30%, рассказал Кириленко: «Ситуацию усложняют боевые действия и попадание снарядов непосредственно в водопровод», — добавил он.



Глава ДонОГА сообщил, что для решения проблемы разработано пять комплектов проектно-сметной документации. Размер необходимого финансирования составляет более 870 млн гривен.



Решить проблему восстановления трехуровневой системы медицинской помощи позволит строительство современной многопрофильной больницы в Краматорске, считает глава ДонОГА.



Нагрузку на экологию региона, завил чиновник, создает работа почти 1,5 тысячи предприятий, высокая концентрация объектов транспортной инфраструктуры, высокая плотность населения. Дополнительно ситуация усложняется затоплением угольных шахт на временно оккупированной территории: «Мы видим рост и уровня шахтных вод на добывающих предприятиях на подконтрольной территории».