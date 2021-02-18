Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, которые предусматривают упрощение растаможивания ввозимых в Украину автомобилей иностранной регистрации (так называемые евробляхи). Проекты законов №4643-д и 4644-д приняты 259 и 293 голосами соответственно на заседании в четверг.



Проектом закона № 4644-д вносятся изменения в Таможенный кодекс, а законопроектом № 4643-д — в Налоговый кодекс.



Растаможивание «евроблях» будет проводиться без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет акцизный налог.



Расчет суммы акциза будет проводиться по ставке в зависимости от года выпуска авто, объема двигателя и типа топлива.



Согласно прогнозной оценке парламентариев, стоимость растаможки «евробляхи» составит до 1000 евро. Льготные условия растаможки будут касаться автомобилей, которые ввезли в Украину до 1 января 2021 года.



"Человек оплачивает эту сумму [за растаможку], это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", – сказал на брифинге глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.



Он отметил, что растаможка машины в согласно нынешнему законодательству требуют предъявления соответствующей документации и не исключает возможности дальнейшей проверки – законно ли были вывезены эти автомобили из Польши, Латвии, Литвы и других европейских стран. По задумке авторов, в случае окончательного принятия, законопроекты упростят этот процесс.



Как рассчитать новый акциз для «евробляхи»?



Формула акцизного налога, согласно предложенным изменениям, — «Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе», где:



Базовая ставка определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:

Количество лет с года изготовления транспортного средства Ставка в евро 0 – 9 0 10 25 11 50 12 75 13 100 14 125 15 и больше 150

Vе определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. см) на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для ТС с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметров (включительно).

Fе зависит от типа двигателя и составляет:

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, – 0 евро;

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), – 100 евро;

для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими), – 0 евро.

Протесты «Евробляхеров»



Сегодня представители общественной организации «Авто Евро Сила», объединяющей собственников автомобилей на иностранных номерах, провела акцию под стенами Верховной Рады. Они требовали принятия другого законопроекта — № 3704. Он предусматривает упрощенную процедуру растаможки автомобиля — без акциза, но при условии уплаты таможенных платежей и добровольного взноса в 8,5 тысяч гривен в госбюджет.