Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, которые предусматривают упрощение растаможивания ввозимых в Украину автомобилей иностранной регистрации (так называемые евробляхи). Проекты законов №4643-д и 4644-д приняты 259 и 293 голосами соответственно на заседании в четверг.
Проектом закона № 4644-д вносятся изменения в Таможенный кодекс, а законопроектом № 4643-д — в Налоговый кодекс.
Растаможивание «евроблях» будет проводиться без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет акцизный налог.
Расчет суммы акциза будет проводиться по ставке в зависимости от года выпуска авто, объема двигателя и типа топлива.
Согласно прогнозной оценке парламентариев, стоимость растаможки «евробляхи» составит до 1000 евро. Льготные условия растаможки будут касаться автомобилей, которые ввезли в Украину до 1 января 2021 года.
"Человек оплачивает эту сумму [за растаможку], это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", – сказал на брифинге глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
Он отметил, что растаможка машины в согласно нынешнему законодательству требуют предъявления соответствующей документации и не исключает возможности дальнейшей проверки – законно ли были вывезены эти автомобили из Польши, Латвии, Литвы и других европейских стран. По задумке авторов, в случае окончательного принятия, законопроекты упростят этот процесс.
Как рассчитать новый акциз для «евробляхи»?
Формула акцизного налога, согласно предложенным изменениям, — «Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе», где:
Базовая ставка определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:
|Количество лет с года изготовления транспортного средства
|Ставка в евро
|0 – 9
|0
|10
|25
|11
|50
|12
|75
|13
|100
|14
|125
|15 и больше
|150
Vе определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. см) на коэффициент, который составляет:
Fе зависит от типа двигателя и составляет:
Протесты «Евробляхеров»
Сегодня представители общественной организации «Авто Евро Сила», объединяющей собственников автомобилей на иностранных номерах, провела акцию под стенами Верховной Рады. Они требовали принятия другого законопроекта — № 3704. Он предусматривает упрощенную процедуру растаможки автомобиля — без акциза, но при условии уплаты таможенных платежей и добровольного взноса в 8,5 тысяч гривен в госбюджет.