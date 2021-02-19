Рада соберется на внеочередное заседание: рассмотрят закон, который разблокирует выплаты шахтерам

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание во вторник, 23 февраля, в 12:00. Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Качура.



Его коллега по фракции Евгения Кравчук говорила журналистам, что внеочередное заседание будет посвящено рассмотрению возвращенного президентом Владимиром Зеленским со своими предложениями закона, который возобновляет конкурсы на должности госслужбы.



Принятие этого закона, в частности, разблокирует работу министерства энергетики, исполняющим обязанности главы которого является первый замминистра Юрий Витренко.



Парламент уже дважды не смог назначить Витренко полноценным главой ведомства. А в статусе и.о. у него нет полномочий подписать годовые бюджетные программы. Это, в свою очередь, заблокировало перечисление средств для зарплаты 35 тысячам работников госшахт.



О необходимости изменения законодательства сегодня указал премьер-министр Денис Шмыгаль. «Это очень важный вопрос и его развязанные находится в парламенте», — сказал премьер во время часа вопросов правительству в Раде.



Президент Владимир Зеленский объяснил, почему ветировал закон накануне. Он указал, что поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за карантина.



Как передает Офис президента, Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) лишь отдельных полномочий министра, «являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства».



«Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра — а такое не раз у нас бывало, — эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо», — отметил Зеленский.



Поэтому президент предлагает парламенту изъять эти нормы и «рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов», отметили в ОП.



По данным председателя Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от «Батькивщины» Михаила Волынца долг по задолженности по зарплате перед угольщиками составляет 830 миллионов гривен. На 1 марта задолженность составит уже 1 миллиард 300 миллионов гривен.