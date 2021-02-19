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Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►

19 февраля 2021, 17:27

Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►

На Донбассе уже седьмой год продолжается вооруженный конфликт, который усилил уязвимость населения не только к рискам пострадать от обстрелов или от нарушений их прав, но и к рискам, связанным с промышленными и экологическими опасностями.

Именно таким рискам и была посвящена конференция «Уменьшим угрозу: экологические и техногенные риски на востоке Украины». Организована она при поддержке посольств Швеции и Франции, а также международных организаций. Что угрожает региону и какие есть способы преодолеть нависшую угрозу над Донбассом смотрите в материале «Новостей Донбасса».

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