Байден: Суверенитет Украины важен для Европы и США, пока Россия угрожает

Президент США Джозеф Байден призвал сохранить мир в Европе в содружестве со странами-партнерами.



«США полностью настроен на то, чтобы наш союз продолжал существовать», – заявил американский президент на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.



Он отметил, что США пересматривают международную политику, в планах у страны модернизировать военное оснащение и задействовать при этом дипломатические пути разрешения кризиса в Европе.



В своем выступлении Байден также упомянул Украину и военную агрессию России.



«Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему я выступаю за суверенитет и территориальную целостность Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США», – сказал Байден.