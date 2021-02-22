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Число смертей от коронавируса в ОРДО увеличилось до двух тысяч

22 февраля 2021, 11:28

Число смертей от коронавируса в ОРДО увеличилось до двух тысяч

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано шесть летальных случаев вследствие осложнений от коронавируса. Таким образом число умерших увеличилось до двух тысяч. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Там добавили, что за сутки выявили восемь новых случаев заражения. 

В целом, по состоянию на 22 февраля группировка признала 23 717 случаев заболевания коронавирусом. На лечении остаются 5320 пациентов, выздоровели 16 397.

За сутки выявлено 27 случаев пневмоний, на 25 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 13. Всего на лечении 928 пациентов с пневмониями, из них 475 на кислородной поддержке (+9 за сутки).

На подконтрольной части Донецкой области с начала пандемии зафиксировано 46 455 случаев ковида, из которых 43 337 человек выздоровели, 1036 — умерли.

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