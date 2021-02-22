Сегодня партия «Справедливая Россия» официально объединилась с движениями «Патриоты России» и «За правду» и изменила свое название. Об этом сообщает ТАСС.



Теперь политсила будет называться «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Коротким названием, сообщил председатель партии Сергей Миронов, будет «Справедливая Россия — За правду».



На съезде Миронова переизбрали председателем партии. Лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин были избраны сопредседателями.



Во время съезда к присутствующим обратились актеры Стивен Сигал и Иван Охлобыстин, передает телеканал «Дождь». Охлобыстин, в частности, вспомнил Донбасс и завил, что «русский мир бросать нельзя». Также он предложил выдвинуть Захара Прилепина в президенты России.



«Справедливая Россия — За правду» намерена участвовать в выборах в Государственную Думу сосенью 2021 года.

Об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» стало известно в январе 2021 года.



Российский писатель Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков, в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.



Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа 2018 года в Донецке. Другой бывший советник Захарченко — российский политтехнолог Александр Казаков — также является одним из руководителей движения «За правду».



СМИ называли партию Прилепина проектом администрации президента России, которая была создана перед выборами в парламент.