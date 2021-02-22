Путин заявил о передаче Беларуси технологии производства российской вакцины от коронавируса

На переговорах в Сочи сегодня, 22 февраля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках российской вакцины от коронавируса в Беларусь, передает российский ТАСС.



Путин заявил, что Россия в феврале и марте поставит новые партии вакцины и что Минску уже переданы технологии производства «Спутник V». По его словам, больше РФ «ни с кем так плотно» не работает.



Президент Лукашенко отметил высокий торговый оборот между Россией и Беларусью. «Из примерно $70 млрд ВВП Белоруссии мы минимум наполовину в торговом обороте завязаны на России», – сказал белорусский лидер.



По словам Лукашенко, правительствам Беларуси и РФ осталось доработать порядка шести-семи дорожных интеграционных карт из 33-х предусмотренных договоренностями.