Суд приговорил Стерненко к семи годам по обвинению в похищении и пытках

Приморский райсуд Одессы приговорил к семи годам заключения экс-лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко по обвинению в похищении и пытках человека. Об этом сообщает «Украинская правда».



Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингами и показаниями свидетеля. Последняя рассказала, что видела, как Щербича затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.



Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом Щербича – его банковской карточкой, телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление было совершено в связи с выполнением потерпевшим долга службы – Щербич был депутатом райсовета.



Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.



Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета. По этой статье его освободили от ответственности, поскольку истек срок давности.

Как написал сам Стерненко на своей странице в Facebook, суд постановил взять его под стражу прями в зале заседаний и поместить в следственный изолятор.



Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями. После приговора в суде люди кричали «Позор», возле здания суда скандировали «Стерненку — волю». Кроме этого, бросали под зданием суда дымовые шашки. Также протестующие поставили автомобиль и заблокировали выезд.



Кроме того, сторонники Стерненко уже объявили о проведении акции протеста под Офисом президента сегодня вечером.

11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.