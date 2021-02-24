«ДНР»: Ребенок 2019 года пострадал при взрыве гранаты в Снежном

Житель подконтрольного группировке «ДНР» Снежного взорвал гранату у кровати своей дочери, ребенок тяжело ранен. Об этом сообщила пресс-служба «МВД ДНР».



Отмечается, что 30-летний отец дочери задержан.



Сообщение об инциденте поступило в «полицию» со станции скорой помощи. Там отметили, что медицинская помощь была оказана ребенку 2019 года рождения, у которого диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом правой лобной теменной кости, ушиб головного мозга со смещением, инородное тело в веществе головного мозга, кома.



По данным «МВД», мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вечером решил осмотреть гранату типа РГД-5 с запалом к ней. Он выронил из рук боеприпас и выбежал из комнаты. Произошел взрыв, в результате которого был тяжело ранен спавший в комнате ребенок.



Задержанный отец, как отмечается, уже имел проблемы с законом за незаконное хранение оружия и боеприпасов.



Действия фигуранта квалифицируются согласно части 1 статьи 119 «уголовного кодекса ДНР» (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Также решается вопрос о возбуждении «уголовного дела» по части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).