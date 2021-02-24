Переселенка из Шахтерска, жилье которой было разрушено из-за обстрела, подала жалобу в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу 67-летней Нины Панфиловой из Шахтерска, которая потеряла свое жилье и имущество из-за боевых действий в 2014 году. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката общественной приемной украинского Хельсинского союза по правам человека в Днепре Марину Киптилу.



По ее словам, женщина прошла все судебные инстанции в Украине.



Юрист отметила, что последний отказ Нина Панфилова получила в 2020 году от Верховного Суда. Тот обязал Украину выплатить переселенке компенсацию в 50 тысяч гривен, но не за разрушенное жилье, а за отсутствие надлежащего механизма компенсаций.



«Учитывая, что сумма компенсации несоразмерны стоимости разрушенного имущества, а надлежащий механизм компенсации отсутствует, мы обратились в Европейский Суд по правам человека», — сказала Киптила.



Как пояснила юрист, в Украине разработан механизм выплаты компенсаций за разрушенное из-за войны жилье, однако он не совершенен: сумма возмещения ограничена — не более 300 тысяч гривен, а в дальнейшем человек не может претендовать ни на получение нового жилья, ни на компенсации.



Пенсионерка, жилье жительницы Шахтерска было разрушено в ночь со 2 на 3 августа 2014 года. Город был под обстрелами, она с соседями скрывалась в подвале. А наутро обнаружила, что в ее квартиру попал снаряд, сгорело все имущество.



В 2017 году женщина решила подать в суд иск против государства Украина, которую она считает ответственной за то, что не смогла защитить своих граждан. Ответчиком в иске выступал Кабмин и Государственная казначейская служба Украины. Женщина требовала денежную компенсацию в размере более 500 тысяч гривен, однако получила отказ.