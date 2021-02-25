Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Славянске секретарем горсовета назначили депутата ОПЗЖ. Но мэр наложил вето

25 февраля 2021, 14:29

В Славянске секретарем горсовета назначили депутата ОПЗЖ. Но мэр наложил вето

В Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

Голосование проходило 24 февраля. При этом депутаты не поддержали внесенную мэром кандидатуру Ольги Алтуниной. За нее отдали голоса 17 депутатов, против – 10. Депутаты от фракции ОПЗЖ отказались голосовать.

В то же время Евгений Ляховой от ОПЗЖ набрал 21 голос «за», 17 проголосовали против его кандидатуры.

Славянский городской голова Вадим Лях заявил, что накладывает вето на решение об избрании Ляхового.

Первой причиной ветирования он назвал конфликт интересов. «27 января депутаты подали заявление о рассмотрении на сессии кандидатуры Ляхового в качестве секретаря городского совета, но на этом заявлении стоит и подпись самого Ляхового, что является конфликтом интересов и, соответственно, нарушением закона», – пояснил мэр. 

По его словам, в отличие от Алтуниной, кандидатура Ляхового не обсуждалась на депутатских комиссиях. Лишь на одной из пяти комиссий состоялось голосование по ней.

Кроме того, депутаты произвольно изменили повестку дня сессии горсовета. «Вторая кандидатура на должность секретаря горсовета должна быть внесена в повестку дня сессии только после того, как состоялось голосование за кандидата, предложенного мэром. Но и здесь депутаты от большинства пошли вразрез с законом, изменив сформированную мною повестку дня», – подчеркнул Лях.

Он добавил, что присутствовавшие на сессии представители общественных организаций также зафиксировали ряд нарушений.

В происходящем мэр Славянска отметил признаки «обыкновенной борьбы депутатского большинства за управление городом».

ТЕГИ

Места
Славянск Донецкая область
Люди
Вадим Лях

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
10:35
«ЛНР» выявила 263-ю смерть от коронавируса
09:45
«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 февраля
17:57
В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка
10:46
Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине
10:38
«ДНР»: Ребенок 2019 года пострадал при взрыве гранаты в Снежном
09:58
«ЛНР»: За сутки скончался один человек от коронавируса
09:57
В Донецке показали вакцинацию вторым компонентом «Спутника V». Новой поставки пока нет
09:22
Украина обвинила Россию в срыве начала работы КПВВ «Счастье» и «Золотое»
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 февраля
20:14
СБУ подтвердила факт похищения братьев Борисовых боевиками «ЛНР»
17:02
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донбассе
16:08
ОБСЕ зафиксировала 21 «Град» на оккупированной Луганщине вне линий отвода
все новости
14:29
В Славянске секретарем горсовета назначили депутата ОПЗЖ. Но мэр наложил вето
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
13:45
Украинских провайдеров обязали заблокировать 426 сайтов и 4 телеграм-канала
13:21
Кравчук: НВФ держат закрытыми КПВВ на Донбассе, чтобы настраивать людей против Украины
12:55
Шарий повторно не явился на допрос в СБУ. Его объявили в розыск
12:14
Донецкая область получила первую партию вакцины от коронавируса
12:05
Коронавирус на Донетчине: еще три смерти и более 200 заболевших
11:12
СМИ опубликовало разговор 2014 года между Медведчуком и куратором «русской весны» Сурковым
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
10:35
«ЛНР» выявила 263-ю смерть от коронавируса
10:08
Козак подал иск в Верховный суд по санкциям СНБО
09:45
«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших
08:20
В Украине резко возросло число заболевших ковидом за сутки: выявили более 8 тысяч пациентов
08:09
Штаб ООС сообщил о двух раненых украинских военных за сутки
23:57
Латвия передала украинской армии медицинские бронированные автомобили
все новости
ВИДЕО
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция