В Славянске секретарем горсовета назначили депутата ОПЗЖ. Но мэр наложил вето

В Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.



Голосование проходило 24 февраля. При этом депутаты не поддержали внесенную мэром кандидатуру Ольги Алтуниной. За нее отдали голоса 17 депутатов, против – 10. Депутаты от фракции ОПЗЖ отказались голосовать.



В то же время Евгений Ляховой от ОПЗЖ набрал 21 голос «за», 17 проголосовали против его кандидатуры.



Славянский городской голова Вадим Лях заявил, что накладывает вето на решение об избрании Ляхового.



Первой причиной ветирования он назвал конфликт интересов. «27 января депутаты подали заявление о рассмотрении на сессии кандидатуры Ляхового в качестве секретаря городского совета, но на этом заявлении стоит и подпись самого Ляхового, что является конфликтом интересов и, соответственно, нарушением закона», – пояснил мэр.



По его словам, в отличие от Алтуниной, кандидатура Ляхового не обсуждалась на депутатских комиссиях. Лишь на одной из пяти комиссий состоялось голосование по ней.



Кроме того, депутаты произвольно изменили повестку дня сессии горсовета. «Вторая кандидатура на должность секретаря горсовета должна быть внесена в повестку дня сессии только после того, как состоялось голосование за кандидата, предложенного мэром. Но и здесь депутаты от большинства пошли вразрез с законом, изменив сформированную мною повестку дня», – подчеркнул Лях.



Он добавил, что присутствовавшие на сессии представители общественных организаций также зафиксировали ряд нарушений.



В происходящем мэр Славянска отметил признаки «обыкновенной борьбы депутатского большинства за управление городом».