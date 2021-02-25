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На грани техногенной катастрофы: В Мариуполе протестовали работники Азовского судоремонтного завода

25 февраля 2021, 15:23

На грани техногенной катастрофы: В Мариуполе протестовали работники Азовского судоремонтного завода

В Мариуполе сегодня, 25 февраля, сотрудники Азовского судоремонтного завода устроили акцию протеста и перекрывали дорогу в Приморском районе, передает mariupolnews.

В акции приняли участие около 100 человек. По словам протестующих, их цель – привлечь внимание к проблемам предприятия, работа которого парализована, а порядка 500 человек грозит увольнение.

Участники акции с плакатами ходили по пешеходному переходу. В результате было затруднено движение транспорта на пересечении улицы Гагарина и улицы Восстания.

Азовский судоремонтный завод не работает уже месяц. Из-за проблем с получением разрешительных документов на аренду имущественного комплекса уже почти месяц сотрудники предприятия не выходят на работу. 

Первого февраля капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на эксплуатацию этих причалов.

Как отметил гендиректор АСРЗ Олег Турский, правомерных оснований для запрета швартовки судов к причалам нет, поскольку действие документов разрешительного характера, выданных в зоне ООС, автоматически продлевается.

Также из-за простоя на АСРЗ образовался долг за электричество в сумме 2,6 миллиона гривен. ДТЭК грозит отключить свет уже в ближайшие дни. На предприятии утверждают, что это может обернуться техногенной и экологической катастрофой. Без подачи электроэнергии может затонуть док, а, следовательно, в море попадут нефтепродукты.

Кроме того, могут быть обесточены и другие потребители, которые находятся на территории предприятия и являются его контрагентами. Это воинская часть №1472, ГП «Госгидрография», причалы ММТП, канализационно-насосная станция №8, катера Мариупольского отряда морской охраны ГПСУ.

«Мы требуем у представителей государства немедленно вмешаться в эту чрезвычайную ситуацию, чтобы не допустить не только экологической и техногенной катастрофы, но и ощутимой социальной напряженности в регионе», – заявил гендиректор АСРЗ Олег Турский.

Руководство предприятия направило соответвствующие обращения к президенту Украины, премьер-министру, генеральному прокурору, в Мининфраструктуры, а также в ГП «АМПУ», ФГИУ, городскому голове Мариуполя, председателю Донецкой ОГА и бизнес-омбудсмену.

Проблемы с продлением аренды целостного имущественного комплекса СРЗ возникают уже не впервые. В 2018 году управляющая компания не могла продлить аренду, так как предприятие «зависло» между Министерством инфраструктуры и фондом госимущества.

В том же 2018 году было создано ГП «АСРЗ», директором которого стал Игорь Решетов. Было принято решение о поэтапной передаче Азовского судоремонтного завода госпредприятию. Сначала планировалось продать имущество, которое не используется ремонтниками, а затем передать на баланс города социальные объекты.

Как рассказала «Новостям Донбасса» пресс-секретарь АСРЗ Лариса Конева, передача так до сих пор и не состоялась, поскольку Фонд госимущества все еще не начал процедуру. На АСРЗ говорят, что все документы готовы, чтобы все закончить понадобилось бы два месяца. На данный момент директором ГП «АСРЗ» является Александр Логвиненко.

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