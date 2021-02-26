«Кошелек» Лукашенко и Медведчука. Премьер поручил ввести санкции против некоторых бизнесменов из Беларуси

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении чиновников и бизнесменов Беларуси, близких к Александру Лукашенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.



«На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос», — говорится в ответе Шмыгаля на депутатский запрос Гончаренко, который тот опубликовал в своем телеграм-канале.



Гончаренко напомнил, что сейчас Европейский союз, Великобритания и США вводят санкции против белорусских близких к Лукашенко госслужащих и бизнесменов. По его мнению, «Украина своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко». Депутат выразил недоумение, почему «украинские власти не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет ООО "Прикарпатзападтранс" и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука».



Также не были введены санкции и против белорусских высших госслужащих, у которых, как утверждает депутат, есть активы и финансовые счета в Украине. «Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос, и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее», — подчеркнул Гончаренко.

СНБО Украины 19 февраля принял решение о возврате в госсобственность нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс», который является частью трубопровода «Самара — Западное направление» и предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси в Украину, а также для транзита топлива в Европу. По данным украинских СМИ, его владельцами являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.



«Нафтогаз Украины» 26 февраля одобрил передачу имущества ООО «Прикарпатзападтранс» на «временное ответственное хранение» государственной компании «Укртранснафта».