СНБО возвращает государству нефтепровод, который связывают с Медведчуком

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о неотложных мерах для возвращения в госсобственность нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс». Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.



Он напомнил, что в 2015 году по данному вопросу было принято решение СНБО, которое вводилось в действие указом президента от 28 мая 2015 года №298. Этим решением СНБО поручал Кабинету министров принять небходимые меры по сохранению и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км.



В частности, Кабмин должен был безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.



«Но за пять лет правительство так и не обеспечило надлежащую защиту имущественных прав государства и доказательство в судах разных инстанций права государства на владение и пользование государством частью нефтепродуктопроводов. Вследствие чего государственная собственность оказалась полностью в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины», – уточнил Данилов.



Он напомнил, что согласно статье 7 закона Украины «О трубопроводном транспорте» магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является госсобственностью Украины.



«К большому сожалению, случилось так, что по неизвестным пока для нас причинам этот нефтепродуктопровод оказался в частных руках с достаточно сомнительно процедурой. На сегодняшний день всем соответствующим органам дано указание сегодня: во-первых, вернуть его в собственность украинского народа и, во-вторых, разобраться, как так случилось, что собственность государства оказалась в частных руках», – сказал секретарь СНБО.



ООО «ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» протяженностью около 800 километров. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу. Владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Обоих связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, на которого СНБО сегодня наложил санкции.