Ситуация в зоне ООС за сутки: 11 пострадавших военных

За прошедшие сутки, 26 февраля, боевики четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Песок, Луганского, Марьинки, Лебединского, Светлодарска и Пивденного.



Боевики стреляли из 82-мм и 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Луганского боевики провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.



«На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ», — отметили в штабе.



В результате обстрелов пострадали десять украинских военнослужащих (шестеро получили осколочные ранения, трое — боевые травмы, один — пулевое ранение). Еще один военнослужащий был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Невельского.