Украина в ТКГ призвала партнеров отреагировать на обстрелы боевиков

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций в связи с обстрелами боевиков на Донбассе. Об этом говорится в заявлении делегации после того, как в результате обстрелов 26 февраля ранения получили 10 украинских военнослужащих.



В пятницу, 26 февраля, в результате обстрелов боевиков в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВСУ. Еще один получил пулевое ранение ноги. Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.



«Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций», — говорится в сообщении.