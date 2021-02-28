В Украине выявили более пяти тысяч заболевших ковидом за сутки

За сутки, 28 февраля, в Украине выявили 5 833 новых случая коронавирусом. При этом 1 702 человека выздоровели, а 89 ранее заболевших умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 347 849 заболевших коронавирусом. Из них 1 163 555 человек выздоровели, 25 982 человека - умерли, выздоровели – 1 170 023 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.



За вчерашний день было проведено 47 811 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 8 172 заболевших ковидом.



Вчера в Украине сделали 90 прививок от коронавируса. Из них 50 в Донецкой области, а 20 в Луганской. Всего в стране уже проведено 3141 вакцинирование первой дозой.