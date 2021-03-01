На Донбассе погиб украинский военный от обстрела

За минувшие сутки, 28 февраля, в районе Пищевика в Донецкой области погиб украинский военный в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Как отмечается в сводке, в этом районе пророссийские боевики открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.



Всего за воскресенье украинский штаб насчитал семь нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ.



Так, в районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА, который пересек линию соприкосновения — беспилотник был обезврежен, отметили в штабе.



Кроме того, вблизи Верхнеторецка НВФ осуществили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.



В штабе подчеркнули, что в ответ на обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ.

Там также заявили, что основной целью НВФ «оставалось провоцирование ВСУ на открытие огня в ответ с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня». «В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ», — подчеркивает украинская сторона.



По состоянию на 7 часов утра 1 марта, штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня. Как сообщается, недалеко от Павлополя боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. В штабе добавили, что бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что в воскресенье были обстреляны районы подконтрольных им сел Ужовка (Ленинское) и Сосновское.