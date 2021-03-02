Минздрав планирует летом проводить до 7 млн вакцинаций в месяц

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что процесс вакцинации населения ускорится летом и планирует выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц. Об этом он заявили в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



По его словам, в субботу и воскресенье мало вакцинаций, потому что у врачей, которые должны вакцинировать на первом этапе, выходной.



Так он ответил на заявление, что на вакцинацию при существующих темпах может уйти более 10 лет.



Кроме того, министр заверил, что уже на текущей неделе количество вакцинаций увеличится до 10 тысяч.



«За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек — либо вообще мы вакцинировали первой дозой. До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тысяч вакцинаций», — сказал Степанов.



По его мнению, вакцинация в Украине разворачивается в нормальном режиме, «как в цивилизованных странах Европы и мира».