У Януковича отрицают наличие замороженных банковских счетов и активов в Швейцарии

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который с 2014 года проживает на территории РФ, не имеет замороженных банковских счетов и активов в Швейцарии. Об этом заявил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.



«В очередной раз хотим отметить, что официальные власти Швейцарии на запрос английских адвокатов компании JHA LLP, представляющих интересы В.Ф. Януковича, о наличии банковских счетов и экономических активов, принадлежащих экс-президенту Украины, направили официальный ответ», — отметил он.



Кирасир уточнил, что в документе говорится о том, что «в Швейцарии нет банковских счетов или других активов на имя президента Януковича, которые они заморозили».



По его словам, замораживание активов, налагаемое Швейцарией, «касается других лиц (то есть не Януковича), перечисленных в Приложении к Постановлению о замораживании активов в связи с Украиной».



«Швейцарский федеральный совет четко не указывает, кому принадлежат "70 миллионов швейцарских франков", но при этом официально признает, что они не принадлежат президенту Януковичу. Мы требуем от посольства Швейцарии в Украине опубликовать опровержение на свое сообщение, в котором упоминается недостоверная информация в отношения В.Ф. Януковича», — заявил Кирасир.

Ранее представители посольства Швейцарии в Киеве сообщили, что Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Януковича и его окружения в стране.