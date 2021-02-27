Фото: Военкор Медведев / Telegram

В Донецке произошел пожар в гастро-пабе «Свинья», который расположен на Бульваре Пушкина в центре города. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



На место происшествия прибыли спасатели, которые тушат огонь. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обновлено (13:45). Сепаратистский ресурс «ДАН» пишет, что возгорание здания гастро-паба «Свинья» усилилось. Столб пламени и дыма поднялся над крышей заведения.



Спасатели начали демонтаж кровли, чтобы получить возможность тушить пожар сверху. Площадь задымления в районе значительно увеличилось, однако угрозы соседним жилым домам в настоящее время нет.



По словам сотрудников кафе, возможная причина возгорания — взрыв газового баллона для розлива пива.



Гастро-паб «Свинья» был открыт задолго до начала вооруженного конфликта в 2014 году. Заведение было известно наличием своего маскота — живого хряка по кличке «Модест».