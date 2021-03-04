За минувшие сутки, 3 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 188 заболевших коронавирусом. Кроме того, 72 пациента выписаны, а 7 умерли.



Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 24 822 заболевших ковидом. Из них 16 906 пациента выписаны, а 2061 человек умер. Продолжают болеть 5855 пациентов.



Кроме того, за сутки выявили 72 случая пневмоний. Из них госпитализировано 52 пациента. Всего на лечении находяся 862 человек с пневмониями, из них 452 на кислородной поддержке (+12 за сутки).



В отдельных районах Луганской области за день выявили 14 заболевших коронавирусом, сообщает «Минздрав» группировки «ЛНР». Кроме того, 18 ранее заболевших уже выписали, а один человек умер.



Всего там признают 3116 заболевших. При этом 2651 человека выписаны, а 273 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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