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Впервые за долгое время в Украине выявили более 10 тысяч заболевших ковидом за сутки

04 марта 2021, 08:35

Впервые за долгое время в Украине выявили более 10 тысяч заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки, 3 марта, в Украине выявили 10 057 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 4 837 человек выздоровели, а 194 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время исследований в стране зарегистрировано 1 374 762  заболевших. Из них 1 186 873 человека выздоровели, а 26 591 скончался.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Вчера было проведено 83 086 тестирований на ковид.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Днем ранее сообщалось о 7 235 заболевших ковидом.

В последние недели в Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это называют третьей волной болезни.

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Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 

С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.

Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.

Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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