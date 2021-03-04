Впервые за долгое время в Украине выявили более 10 тысяч заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки, 3 марта, в Украине выявили 10 057 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 4 837 человек выздоровели, а 194 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время исследований в стране зарегистрировано 1 374 762 заболевших. Из них 1 186 873 человека выздоровели, а 26 591 скончался.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.



Вчера было проведено 83 086 тестирований на ковид.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Днем ранее сообщалось о 7 235 заболевших ковидом.



В последние недели в Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это называют третьей волной болезни.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.