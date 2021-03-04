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Украина в ОБСЕ озвучила данные об ограничении свободы перемещения миссии ОБСЕ в ОРДЛО

04 марта 2021, 23:27

Украина в ОБСЕ озвучила данные об ограничении свободы перемещения миссии ОБСЕ в ОРДЛО

В течение двух недель СММ ОБСЕ 19 раз сталкивалась с ограничением свободы передвижения во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».

«В течение последних двух недель свобода передвижения СММ была ограничена 19 раз, и все это — во временно оккупированных районах Донбасса», — сказал дипломат.

Но несмотря на все ограничения, 15 февраля СММ впервые визуально зафиксировала на оккупированных территориях современную российскую радиолокационную станцию ​​51У6 «Каста-2Е1», которую никогда не использовали Вооруженные силы Украины.

Цимбалюк также указал на то, что в течение двух последних недель миссия обнаружила 176 единиц вооружения и техники, которые были размещены с нарушением линий отвода, 91% которых — на оккупированных территориях Донбасса.

«25 февраля минибеспилотник СММ заметил в поле примерно в 1,7 км к северу от Петровского прозрачный полиэтиленовый пакет, наполненный около 20 противопехотными минами (ПМН-2), который, по оценке, принадлежал российским вооруженным формированиям. Я бы хотел напомнить, что такие мины запрещены в Украине, но не в России », - подчеркнул украинский посол.

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