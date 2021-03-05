«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец

В подконтрольном группировке «ДНР» Чистяково (Торез) «полиция» задержала местного жителя, по подозрению в убийстве сына. Как сообщает пресс-служба «МВД ДНР», ребенок в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения.



Отмечается, что злоумышленник был задержан «по горячим следам». В состоянии алкогольного опьянения во время семейного скандала мужчина привел в действие ручную гранату, что и привело к гибели ребенка, подчеркнули в «МВД».



Установлено, что накануне трагедии между родителями возник скандал. Фигурант угрожал жене взорвать гранату. Женщина хотела покинуть дом, но не успела.



«Подозреваемый выдернул чеку и бросил боеприпас на диван, возле которого находились супруга и малолетний сын», — рассказали в «МВД».



О состоянии здоровья женщины не сообщается.



Преступление расследуется по статье об убийстве малолетнего, совершенное общеопасным способом «Уголовного кодекса ДНР». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.