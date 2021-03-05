В Славянске начал проваливаться мост, движение перекрыто

Провал на мосту в Славянске

В Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец, расположенного по улице Свободы, 3 марта образовались сквозные провалы. Движение по аварийному мосту перекрыто.



Посреди моста появились дыры, самая большая из них достигает 1 метра в диаметре.

Через этот мост проходит дорога, которая соединяет центр Славянска с пригородами и Краматорском. В разрушении моста местные жители винят тяжеловесный транспорт.



Как рассказал городской голова Славянска Вадим Лях в комментарии «Деловому Славянску», еще в 2017 году городской совет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов, и конкретно по этому мосту уже были выводы о необходимости капремонта.



«После этого была изготовлена проектно-сметная документация и начался поиск финансирования для проведения ремонтных работ. В этом году мы подали свою заявку на область, чтобы иметь возможность реализовать этот проект. Но уже 3 марта на мосту случился провал диаметром в 1 метр. Было принято решение перекрыть движение по мосту», – отметил мэр.



Он добавил, что сейчас аварийный мост обследуют эксперты, и они дадут выводы в ближайшие дни. На основании этого заключения примут решение либо полностью закрывать мост, либо открыть движение частично, либо начинать первоначальный, не капитальный ремонт моста, чтобы просто возобновить движение.



По словам Вадима Ляха, он обсудил данную проблему с главой области Павлом Кириленко.



«Еще ранее он рекомендовал подать этот проект в профильный департамент облгосадминистрации, там его изучили и дали ряд замечаний. Они несущественные, по большому счету, – касательно крепления чугунных декоративных элементов, электроподключения и корректировки размера зарплаты. В проекте указано 10300 гривен, а сейчас средняя зарплата по области 13600 гривен. Это все можно сделать в течение нескольких недель, затем придется заново пройти экспертизу и потом можно отдавать в работу», – сказал Лях.



Он уточнил, что в городском бюджете Славянска предусмотрено софинансирование на капремонт моста в размере 3,5 миллионов гривен, а сумма финансирования из областного бюджета будет обсуждаться по итогам уточнения проекта.



Пока все потоки транспорта в Славянск и на выезд из города пустили в объезд, через Славянский курорт и район Машмета.