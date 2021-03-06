«ДНР» так и не решила проблему с вывозом мусора

Группировка «ДНР» констатирует, что не может должным образом наладить вывоз мусора в ряде городов и поселков, которые контролирует.



На совещании члены «ДНР» отчитались главе Денису Пушилину. В отчете говорится, что в таких городах как Енакиево, Кировское, Дебальцево, Торез, Докучаевск, Новазовск нет проблем с вывозом твердых бытовых отходов. В городах Макеевка, Ждановка, а также Амросиевском и Старобешевском районах выборочная проверка показала, что мусор редко вывозят из контейнеров в жилых районах.



В таких городах как Харцизск, Горловка, Снежное, Донецк, Зугрес, Иловайск мусор в целом вывозят, но на момент проверки отдельные контейнеры были переполнены.



О проблеме с уборкой и вывозом ТБО не неподконтрольной территории группировка «ДНР» заявляет давно. Среди причин, по которым процесс не налажен, указывают низкую зарплату работников коммунальных службы и как следствие нехватку кадров.