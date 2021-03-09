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Зеленский: Если Нормандский саммит не состоится, то я встречусь с каждым лидером отдельно

09 марта 2021, 11:26

Зеленский: Если Нормандский саммит не состоится, то я встречусь с каждым лидером отдельно

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с каждым из трех других лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция), если общий саммит по урегулированию конфликта на Донбассе не состоится.

«В любом случае готовится Нормандская встреча, она должна быть. Я от себя скажу — я это уже сказал западным партнерам: если не будет встречи в Нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым лидером "нормандской четверки". Как говорится, если гора не идет к Магомету, то я встречусь с каждым по отдельности», — сказал Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» во вторник.

Он подчеркнул, что «постоянно оттягивать решение этого важного вопроса не выйдет».

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