Украина выступает за участие США в нормандских и минских переговорах

Для Украины «чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в Нормандском и Минском форматах», заявила заместительница руководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами заместительница руководителя Офиса президента, отметила, что Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.



«Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право», – сказала Юлия Свириденко.



Она отметила, что украинской стороне также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО.



«Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде», – сказала Свириденко.



Она также подчеркнула, что Украина была бы благодарна, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине. По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока оккупированные Донбасс и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.



В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, член палаты представителей от Демократической партии США и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе Марси Каптур, член палаты представителей от Республиканской партии США Брайан Фицпатрик, президент и генеральный директор Американско-российского фонда Селеста Валландер, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст. Модерировал дискуссию бывший Премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.