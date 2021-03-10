В Краматорске из-за роста заболеваемости коронавирусом решили отправить школьников на досрочные каникулы и отменить массовые гуляния на Масленицу. Такое решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на заседании 10 марта, передает пресс-служба горсовета.



По информации начальника управления образования Краматорска Ирины Каракуловой, сейчас наблюдается рост заболеваемости среди учителей. По состоянию на 9 марта диагноз коронавируса подтвердили у 23 учителей, из них 12 заболели за прошедшую неделю. На самоизоляции находятся 15 классов, из них 7 классов ушли за прошедшую неделю.



Штаб рекомендовал управлению образования объявить весенние каникулы в школах города с 15 марта на две недели.



Кроме того, принято решение не проводить в Краматорске массовые гуляния на Масленицу, а также усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте.