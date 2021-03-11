Обострением на Донбассе Россия пытается сделать очередной шаг к уничтожению Украины как государства. Но присоединять оккупированные территории Донбасса ей не выгодно. Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию «Обозреватель».



Он считает, что Россия с одной стороны, «хочет рассказать миру, что они так называемые посредники, а не сторона международного вооруженного конфликта, а Украина должна вести прямой диалог с оккупационными режимами». Во-вторых, обострением на Донбассе РФ поднимает ставки в переговорах, понимая, что для Украины важна жизнь каждого человека, чтобы украинская сторона пошла на уступки.



«Их цель – сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи. И как промежуточный вариант – федерализация Украины, а дальше раскол и поглощение страны, как это было чуть больше чем сто лет назад – в 1918 году», – подчеркнул Резников.



При этом вице-премьер убежден, что Россия не осмелится присоединить оккупированные территории Донбасса.



«Как минимум, чисто прагматически, это им не выгодно. Они уже сами страдают от этой оккупации, потому что в России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения, нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО им уже обходятся в миллиарды долларов в год», – сказал Резников.



Он добавил, что отношение к жителям Донбасса в России неуважительное, и регион просто используют для достижения геополитических целей.



«Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике. Они хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан. Они их не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы», – отметил вице-премьер.