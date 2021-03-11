Запорожское предприятие «Мотор Сич» в ближайшее время будет возвращено государству. Такое решение принял Совет нацбезопасности и оброны, сообщил его секретарь Алексей Данилов.



«На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность Украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — сказал он.



Секретарь СНБО подчеркнул, что вопросы в отношении предприятий обороной сферы, которые «странным образом» оказались в частных руках, будут рассматриваться отдельно.



«Мотор Сич» занимается разработкой и производством двигателей для самолетов и вертолетов.

29 января 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкций против инвестора «Мотор Сичи» — гражданина Китая Ван Цзина. Зеленский заявил, что не позволит Китаю или другому государству выкупить контрольный пакет акций «Мотор Сичи».