Совет нацбезопасности и обороны продлил сроком на 3 года действие санкций против двух российских банков. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



«На сегодня у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще в 19 году, 19 марта у них заканчивается срок. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на 3 года», — сказал Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО 11 марта.



Он не уточнил, о каких банках идет речь. По данным «Украинской правды», санкции продили против Сбербанка и Проминвестбанка.

В марте 2019 года СНБО утвердил дополнительный список из 294 компаний, в отношении которых введены экономические санкции.



Попали в список санкций повторно украинские «дочки» российских госбанков — Сбербанка, ВЭБ (собственник Проминвестбанка) и ВТБ. Им на два года запретили выводить капитал в пользу связанных с банками людей.