Введение нового усиленного карантина возможно в том, случае, если система здравоохранения Украины окажется на грани коллапса из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала «Украина 24».



«Если будет угроза коллапса системы здравоохранения, как главный санитарный врач, я буду обращаться к правительству о внедрении жёсткого карантина на территории всей страны. Сегодня для того, чтобы этого не произошло, мы ввели адаптивный карантин», — сказал он.



Ляшко отметил, что «оранжевая» зона карантина — это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в «красную» зону.



В свою очередь нардеп от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий напомнил, что о введении жесткого карантина предупреждают заранее.



«Я думаю, что у нас есть шанс не допустить этого. Если выполнять условия адаптивного карантина, если опять какой-то мэр не скажет, мол, не слушайте центральную власть, локдауна избежать можно», — считает Радуцкий.