Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минздрав принял новый порядок вакцинации «остатками» препарата от ковида

12 марта 2021, 09:31

Минздрав принял новый порядок вакцинации «остатками» препарата от ковида

Украинский Минздрав принял новый порядок вакцинации «остатками» препарата от ковида. Теперь при наличии остатков доз вакцин разрешается делать инъекции людям из следующего этапа, а также общественных деятелей для популяризации вакцинации.

Об этом в эфире «Украина 24» рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он пояснил, что вакцина Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в флаконах по 10 доз препарата в каждом.

«Должны в приоритетном порядке сначала пригласить людей из следующих этапов. Также разрешается для продвижения пригласить военнослужащих, работавших в операции Объединенных сил, народных депутатов, руководителей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и выдающихся публичных лиц старше 60 лет», — отметил он.

Порядок распределения по приоритетным группам возложен на местные департаменты здравоохранения.

«Мы увидели, что есть некоторые вопросы к выбору людей, поэтому сегодня приказом министра здравоохранения четко урегулирован этот порядок, уже разослан руководителям областных госадминистраций и структурных подразделений», — резюмировал Ляшко.

Читайте также:

Глава Минздрава признал, что Украина «отстает» в вакцинации от ковида. Виновных не назвал

Ранее врачи рассказали, что из-за жестких правил и особенностей упаковки препарата в некоторых областях приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины в конце дня. После этого Минздрав принял решение прививать остатками топ-чиновников и лидеров общественного мнения. 

Прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.

Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.

Еще по теме

Организации
Минздрав
Прочее
Вакцинация Вакцина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над оккупированной Луганщиной
10:22
В ОРДЛО — более 200 заболевших ковидом за сутки
10:00
Глава «ДНР» снова отверг возможность объединения с «ЛНР»
21:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 марта
19:56
Нашли недоработки: «ДНР» обещает запустить пункт пропуска «Успенка» с 1 апреля
16:28
Коронавирус — не повод держать КПВВ закрытыми, подчеркнули в ООН
15:17
ООН сообщила о новых случаях задержания людей боевиками «Л-ДНР»
10:21
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых умерших от коронавируса за сутки
09:55
Пушилин отрицает, что олигарх Коломойский и экс-глава МВД Захарченко налаживают связи с «ДНР»
09:10
В Донецке, Макеевке и других городах сообщили о минировании зданий. Людей эвакуировали
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 марта
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
все новости
12:10
Сын Ахметова купил дом в Швейцарии за два миллиарда гривен, узнало СМИ
11:57
В Донецкой области компенсации за разрушенное жилье получат еще 19 жителей
11:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над оккупированной Луганщиной
10:22
В ОРДЛО — более 200 заболевших ковидом за сутки
10:00
Глава «ДНР» снова отверг возможность объединения с «ЛНР»
09:31
Минздрав принял новый порядок вакцинации «остатками» препарата от ковида
08:12
Почти 13 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине. Это рекорд в 2021 году
08:04
Обстрелы и ранение бойца ВСУ: ситуация в зоне конфликта на Донбассе
23:53
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
23:50
ЮНИСЕФ выделит Луганщине 55 млн гривен для решения проблем воды и гигиены
23:37
Минюст рассказал, почему хочет запретить «Партию Шария»
23:20
СБУ: С начала агрессии РФ открыто 16,6 тысячи дел о госизмене и терроризме
22:41
Медведчук и Козак проходят по делу о пособничестве РФ
22:23
Военнослужащий получил ранение при обстреле боевиков на Луганщине
21:57
С 2020 года СБУ узнала о 90 попытках вербовки жителей Донбасса спецслужбами РФ
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция