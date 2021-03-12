Украинский Минздрав принял новый порядок вакцинации «остатками» препарата от ковида. Теперь при наличии остатков доз вакцин разрешается делать инъекции людям из следующего этапа, а также общественных деятелей для популяризации вакцинации.



Об этом в эфире «Украина 24» рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



Он пояснил, что вакцина Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в флаконах по 10 доз препарата в каждом.



«Должны в приоритетном порядке сначала пригласить людей из следующих этапов. Также разрешается для продвижения пригласить военнослужащих, работавших в операции Объединенных сил, народных депутатов, руководителей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и выдающихся публичных лиц старше 60 лет», — отметил он.



Порядок распределения по приоритетным группам возложен на местные департаменты здравоохранения.



«Мы увидели, что есть некоторые вопросы к выбору людей, поэтому сегодня приказом министра здравоохранения четко урегулирован этот порядок, уже разослан руководителям областных госадминистраций и структурных подразделений», — резюмировал Ляшко.

Ранее врачи рассказали, что из-за жестких правил и особенностей упаковки препарата в некоторых областях приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины в конце дня. После этого Минздрав принял решение прививать остатками топ-чиновников и лидеров общественного мнения.



Прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



