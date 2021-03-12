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Денисова: В Крыму и на Донбассе незаконно удерживаются 382 человека

12 марта 2021, 18:04

Денисова: В Крыму и на Донбассе незаконно удерживаются 382 человека

В незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находится 268 человек, еще 114 граждан Украины незаконно удерживаются в местах несвободы на территории РФ и оккупированном Крыму. Об этом во время встречи с новым верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахманов сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что большинство заключенных в Крыму, а именно 78 человек, — крымскотатарской национальности.

Также Денисова рассказала, что в ОРДЛО отменили государственный статус украинского языка, а документы, оформленные на украинском, будут действовать до 1 марта 2023 года.

«Требование официального перевода приведет к трудностям получения жителями оккупированных территорий социальных и других услуг. Фактически, действия оккупационных администраций приводят к тому, что на тех территориях украинский язык будет отсутствовать», — сказал она.

Это касается и оккупированного Крыма. В частности, обучение на украинском языке за годы оккупации сократилось в 50 раз — на сегодня это 249 учеников, а на крымскотатарском учатся всего 3% (6400 учащихся) от общего количества школьников в АРК.

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