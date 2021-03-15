Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю Стахановского вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Он объявлен в общегосударственный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По данным правоохранителей, завод несколько лет поставлял продукцию, в частности, для предприятий РФ



.«Установлено, что изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок государственной границы нашего государства. Часть вырученных средств завод платил в виде «налогов» так называемой администрации «ЛНР», — рассказали в спецслужбе.



В частности, как отмечается, в 2018 году предприятие перечислило в «бюджет» боевиков более миллиона российских рублей. По данным оперативников СБУ, объемы финансирования заводом оккупационных властей и пророссийских террористов в целом составляют десятки миллионов рублей.