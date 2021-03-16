В Азовском море наблюдается большое количество погибших рыб бычков-мартовиков. В Запорожской области на берегу Балосарайского залива рыбоохранный патруль обнаружил гибель рыб 13 марта.



Эксперты оценили убытки государства в примерно 90,5 миллиона гривен. Согласно расчетам, погибли 467 тысяч рыб. Материалы обследования передадут правоохранителям для дальнейших действий.



Наибольшее скопление погибших рыб заметили в прибрежных защитных сооружениях – дамбах.



Азовское бассейновое управление Государственного агентства рыбного хозяйства просит всех рыбаков быть ответственными и соблюдать правила рыболовства.



В патруле добавили, что свидетели нарушений могут обращаться на «горячую линию»: (06153) 3-63-91 (Бердянск), (095) 034-39-98 (Геническ), (098) 343 -55-32 (Мариуполь).