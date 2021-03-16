Вопрос о низких темпах вакцинации следует задавать местным властям. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



Он отметил, что в пятницу, 12 марта, вакцинировали 9 304 человека, а суббота-воскресенье как выходные дни не являются показательными. Почему не делают прививок больше, по словам министра, – вопрос не к Минздраву.



«Это вопрос, который мы поднимаем перед местной властью, потому что не министерство же непосредственно вакцинирует. Мы дали все возможности, обучили соответствующие мобильные бригады. Общее количество мобильных бригад, которые должны работать, – это не менее 9 мобильных бригад на область», – сказал Степанов.



Министр уточнил, что далее согласно плана вакцинации, начиная с 22 марта, должны открываться кабинеты прививок семейных врачей.



«Но в том числе сегодня во время селектора с главами областных государственных администраций я снова поднимал этот вопрос, что они должны были выйти уже не на 10 тысяч, а больше 12-14 тысяч в сутки должны вакцинировать. У них есть все возможности для этого», – заявил глава Минздрава.



Он добавил, что причины, почему в регионах не вышли на такие показатели вакцинации, называют разные: где-то не выехала мобильная бригада, возникли еще какие-то обстоятельства.



«Я думаю, что в ближайшие дни они должны выйти минимум на 10 тысяч прививок в день. Это не есть предел, потом будет 12, 15, 18 тысяч и так далее», – резюмировал Степанов.

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