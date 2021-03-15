В Донецкой области обещают нарастить темпы вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в Донецкой области будут наращены после получения дополнительных доз вакцины.



Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в понедельник.



Он отметил, что сейчас в регионе осуществляют вакцинацию 13 мобильных бригад. Еще 13 бригад подготовлены и ждут начала работы.



Кроме того, на этой неделе будут подготовлены работники стационарных пунктов вакцинации. «После того, как будут предоставлены дополнительные дозы вакцины, начнутся следующие уровни вакцинации», — резюмировал Педенко.



Вакцинация в Донецкой области началась 25 февраля. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили 5 044 человека на Донетчине, что является лучшим показателем в Украине.



Всего в стране было проведено пока только 53 155 прививки от ковида.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.