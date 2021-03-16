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«Экс-главу ЛНР» Плотницкого приговорили к пожизненному заключению

16 марта 2021, 16:30

«Экс-главу ЛНР» Плотницкого приговорили к пожизненному заключению

Суд в Днепре приговорил бывшего «главу ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков «ЛНР» Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества. Приговор вынесен по делу о сбитом «ЛНР» в 2014 году украинском самолете Ил-76, передает «Судебный репортер».

Как сообщается, текст приговора содержит более 100 страниц, судьи работали над ним около месяца. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами – почти 8 часов.

Украинский самолет Ил-76 упал возле аэропорта Луганска, и все 49 военнослужащих, находившихся на борту, погибли. В сбивании самолета обвинили трех представителей группировки «ЛНР». В суд они не явились, их судили заочно.

Игорь Плотницкий ранее возглавлял группировку «ЛНР» и «совет министров ЛНР». В ноябре 2017 года якобы ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. После этого он уехал в Россию, где якобы был арестован за кражу 1 млрд долларов США, выделенных Россией, и содержался в петербургском СИЗО.

В ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

27 марта 2017 года Павлоградский горсуд признал виновным в «небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям» генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета. Назарова приговорили к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию.

16 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор о 7 годах тюремного заключения за служебную халатность украинского генерала Виктора Назарова в боевой обстановке. Суд признал, что небрежность генерала и непринятие необходимых мер привели к сбиванию террористами самолета Ил-76 в июне 2014 года.

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